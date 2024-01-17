غدًا.. شيرين عبده وفرقتها الموسيقية في بيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 18 يناير الجاري، حفل غنائي للفنانة شيرين عبده وفرقتها الموسيقية.

أغاني الفلكلور المصري وكلاسيكيات الأغاني العربية



يقدم الحفل مجموعة متميزة من أغاني الفلكلور المصري وكلاسيكيات الأغاني العربية في ثوب معاصر.

نبذة عن شيرين عبده



جدير بالذكر أن شيرين عبده مغنية وملحنة وباحثة موسيقية مصرية، بدأت الغناء في عام 2008، حيث عملت مع مجموعة من أشهر الموسيقيين مثل: الفنان فتحي سلامة والفنان ماجد سليمان.



شاركت بالغناء في فرق موسيقية مختلفة، واشتهرت بتقديم الفلكلور المصري ومرورًا بأغاني الروك حتى البلوز والچاز.

كما عملت كمغنية رئيسية مع أوركسترا الفنان زياد الرحباني لسنوات متوالية، وقدمت العديد من الحفلات على مسارح مصر والأردن وتونس ولبنان.



صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.