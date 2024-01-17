غدًا.. حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي في الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تنقل على الهواء مباشرةً قناة "مزيكا"، حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى في الرياض في الساعة التاسعة مساء غد الخميس الموافق 18 يناير الجاري، الذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى.

حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي

يقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى.

كوكبة من المطربين

يشارك بالغناء في الحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أصالة، راغب علامة، نانسى عجرم، وائل جسار، أسماء المنور، عاصى الحلانى، تحت قيادة المايسترو تامر فيضى.

حفل joy awards في نسخته الرابعة

من ناحية أخرى ينطلق حفل joy awards في نسخته الرابعة، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل شيخ، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويقام الحفل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة، حيث أنه حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على دعوة الجمهور العربي لاختيار نجومهم وأعمالهم المفضلة لعام 2023 ضمن فئات جوائز Joy awards.

وروجت قناة Mbc مصر للحفل، حيث كتبت: “ليلة استثنائية بأكبر وأهم حفل بالمعايير العالمية.. JoyAwards مباشرة من الرياض السبت المقبل الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية”.

جدير بالذكر أن Joy awards تشتمل على خمس فئات، وهم: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات، ومن المقرر أن تُعطى الجائزة من قبل الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل شيخ لمستحقيها، وذلك بناءً على تفضيلات الجمهور.