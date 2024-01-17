في أسبوعين.. فيلم "الحريفة "يتخطى الـ 10 ملايين

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “الحريفة” نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية، حيث استطاع أن يتفوق على فيلمي “أبو نسب" لمحمد إمام وياسمين صبري و" الإسكندراني" لأحمد العوضي وعدد آخر من الأفلام المنافسة التي بلغ عددها نحو 7 أفلام، فقد احتل المركز الأول في قائمة شباك التذاكر.

إيرادات الأفلام في السينما أمس

وبلغت إيرادات فيلم" الحريفة" مليون و56 ألف جنيهًا بدور العرض السينمائي أمس، وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، وبذلك ترتفع إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات إلى 10 ملايين و516 ألف جنيه.

ويعتبر فيلم الحريفة هو البطولة الأولى في السينما للفنان الشاب نور النبوي بعدما حقق نجاحات في الفترة السابقة بالأعمال الدرامية التي شارك فيها داخل وخارج السباق الرمضاني.

أبطال فيلم “الحريفة”

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

تفاصيل فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم الحريفة حول «ماجد» الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادًا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.