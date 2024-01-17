عمرو وهبة: ردود الأفعال على فيلم "مقسوم" يوم العرض الخاص كانت كلها حلوة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن فيلم "مقسوم" أثناء العرض الخاص للفيلم الذي أُقيم يوم الإثنين الماضي في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

منشور عمرو وهبة

ونشر عمرو وهبة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر الخاص به لفيلم “مقسوم”، وكتب: "الحمد لله ردود الأفعال يوم العرض الخاص كانت كلها حلوة عن الفيلم وإن شاء الله لما الفيلم ينزل النهارده يعجب الناس".

وأضاف:" فيلم مقسوم من النهاردة بجميع دور العرض، بطولة: ليلي علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبه وتأليف الأستاذ هيثم دبور وإخراج الأستاذة كوثر يونس.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

أحداث فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوى شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم خلال فترة التسعينيات.