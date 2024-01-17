رئيس القومي للمسرح: قامات مصر الفنية لن تُنسى

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أنه بدأ بالفعل من خلال إدارات المركز التوثيقية؛ تأريخًا موثقًا لذكرى ميلاد قامات مصر الفنية، والإعلان التوثيقي الدوري في مناسبة ذكرى مولد رموزنا الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك بهدف التذكير بالقامات الفنية، وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بالعلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفنون المصرية الثلاثة؛ بما قدموه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري، مؤكدًا أن قامات مصر الفنية لن تُنسى.

وأضاف إيهاب فهمي في بيان صحفي له: بدأنا يوم 13 يناير بالتذكير بذكرى مولد الفنان الكبير الراحل حسين رياض، ثم الفنان الراحل سمير غانم الذي مرت ذكرى ميلاده أول أمس الاثنين الموافق 15 يناير، ويوافق اليوم 17 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

آخر أعمال إيهاب فهمي

يذكر أن الفنان إيهاب فهمي، شارك في رمضان الماضي 2023 بمسلسل “حضرة العمدة”، والذي خاض بطولته النجوم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهابفهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.

كما شارك إيهاب فهمي مؤخرًا في مسلسل “الأصلي” إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

ودرات أحداث المسلسل حول فاطمة الأصلى ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج سيد على "أم فاطمة" زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولدًا، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته، حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة بعد أن أوصاها بالحفاظ على ميراثه وتجارته.