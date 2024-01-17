رامي إمام: صدارة "أبو نسب" في السعودية مؤشر نجاح.. وأشكر الجمهور العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج رامي إمام عن سعادته بردود الفعل الإيجابية بعد عرض فيلم أبو نسب في العديد من الدول العربية وتصدره للإيرادات في السينمات العربية وذلك من خلال تسجيل صوتي اختص به برنامج سينماتك المذاع على قناة SBC السعودية.

تصريحات رامي إمام



وتحدث رامي إمام عن تصدر الفيلم للإيرادات بالمملكة العربية السعودية بعد أسبوعين من عرضه قائلًا: "سعيد جدًا برد الفعل الرائع من جانب الجمهور العربى على الفيلم، خاصةً الجمهور السعودي، وبعد أسبوعين عرضه أصبح أبو نسب رقم 1 فى شباك تذاكر المملكة العربية السعودية".

وأضاف:"أتابع ردود أفعال الجمهور العربي والسعودي بصفة خاصة، لأنني أعتبره مؤشر نجاح مهمًا، إلى جانب الجمهور المصرى دون شك في وطني مصر".

ابطال فيلم أبو نسب



فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

أحداث فيلم أبو نسب



تدور قصة فيلم "أبونسب" حول شخصية "علي"، التى يجسدها محمد عادل إمام، طبيب أطفال، يعيش قصة حب مع ياسمين صبرى «داليا»، وفى ليلة الزفاف يفاجأ بظهور والدها "داوود الشنش" الشخصية التى يجسدها الفنان ماجد الكدواني، ليكتشف "علي" خلفيته الإجرامية، ويبدأ الصراع بين الأب والزوج بسبب داليا، ويتعرضان فى ليلة الزفاف للعديد من الأزمات والمشاكل التى تنتهى بعدم سفرهما لإقامة شهر العسل الذى كانت تحلم بقضائه فى فرنسا.

