تشييع جثمان المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بحضور رئيس الأوبرا ونادية مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - شيع منذ قليل جنازة المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار القائد السابق في فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي من مسجد الحصري بأكتوبر، بحضور أسرته وأقاربه وحضور الفنانة نادية مصطفي والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا والدكتور عاطف أمام وكيل نقابة الموسيقين ومهندس الصوت ياسر أنور نجل شقيق الراحل.

نعي رئيس دار الأوبرا المصرية والفنانين لرحيل المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

ونعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا وجميع الفنانين والعاملين المايسترو عبد الحميد عبد الغفار القائد السابق فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 17 يناير.

وقال خالد داغر أن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة ألاوركسترا في مصر والوطن العربي، وأضاف أنه ساهم فى اثراء الحياة الموسيقية كما أنه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

نبذة عن المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية في حفلات ليالي التليفزيون.