بعد تعرضه لحادث سير.. تعرف على آخر التطورات الصحية للفنان فادى خفاجة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان فادى خفاجة صباح اليوم إلى حادث سير، بعد انقلاب سيارته على الطريق أثناء ظهوره في بث مباشر على تطبيق التيك توك، مما استدعى لنقله لأحد المستشفيات الكبرى.

تطورات الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة

نشرت منة جلال صورة للفنان فادي خفاجة معلقة عليها: "فادي في الرعاية المركرة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد الله في تحسن".

حادث سير فادي خفاجة

وكانت الفنانة منة جلال، قد كشفت عن تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير أثناء ظهوره في بث مباشر، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت منة جلال في تعليق:" يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على تيك توك والعربية انقلبت بيه وتليفونه فصل".

آخر أعمال فادي خفاجة

شارك الفنان فادي خفاجة مؤخرًا في رمضان الماضي 2023، في مسلسل "سوق الكانتو"، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.