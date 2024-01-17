نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. وائل الدحدوح تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح،خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد مغادرته الأراضي الفلسطينية، مرورًا بالأراضي المصرية ووصوله إلى دولة قطر، لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته في يده من قبل الاحتلال الإسرائيلي.





سبب تصدر وائل الدحدوح تريند جوجل





وغادر وائل الدحدوح قطاع غزة أمس، وخرج إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، بتسهيلات من القيادة المصرية، ثم توجه إلى قطر لتلقي العلاج.





وكشفت مصادر بمطار العريش الدولي أن المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح ومعه شخصان آخران غادرا إلى قطر، عبر طائرة قطرية وصلت مساء أمس لمطار العريش.





كيف دخل الدحدوح إلى مصر؟





كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن وائل الدحدوح قدم طلبًا من خلال مقربين لخروجه إلى مصر لتلقي العلاج، لتقوم نقابة الصحفيين المصرية بالعمل على هذا الأمر.

وأضاف أن الدحدوح أكد رغبته في تلقي الرعاية الصحية والعودة من جديد لمزاولة عمله داخل بلاده فلسطين، مؤكدًا أنه يعاني من مشكلة في يديه نتيجة عمليات القصف المستمرة وكان مترددًا في الخروج من القطاع في الوقت الحالي وراغبًا في مواصلة عمله حتى اللحظة الأخيرة.









ماهي رسالة الدحدوح للرئيس السيسي؟



وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه تلقى رسالة وائل الدحدوح بعد دخوله مصر استعدادًا لتلقي الرعاية الصحية، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه تلقى رسالة منوائل الدحدوح مؤكدًا فيها أن كل الأمور تسير بسهولة ويسر، وأنه يوجه رسالة شكر لنقابة الصحفيين المصريين، والإعلام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أن شكر الدحدوح جاء على الدور الكبير الذي بذل في إخراجه من قطاع غزة إلى مصر وتوجهه إلى قطر لتلقي الرعاية الطبية،مؤكدًا أن الدحدوح أخبره بضرورة إرسال التحية والشكر للمسئوليين في مصر على كل ما بذلوه من جهد لإخراجه وتقديم الرعاية له.





وأكد أن وائل الدحدوح رمز للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتمتع برزانة عالية للغاية وهدوء غير مسبوق رغم كل ما مر به من استهداف وقتل لأفراد أسرته، وآخرهم نجله الشهيد حمزة الذي تزوج منذ عامين.