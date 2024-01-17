نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوفاة.. سبب تصدر قصي خولي التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان قصي خولي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن منذ ساعات عن رحيل والده عميد خولي.

وفاة والد قصي خولي

ونعي قصي عبر صفحته على انستجرام كتب: «ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد وداعا يا ابو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا».

موعد صلاة جنازة قصي خولي

كشف قصى خولى عن موعد عزاء والده الذى وافته المنية ليلة أمس، حيث تتلقى الأسرة العزاء غدا الخميس، ونشر قصى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "تقام صلاة الجناز فى تمام الساعة 1 ظهر الخميس فى كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا".

عزاء والد قصي خولي

أعلنت أسرة الفنانة قصي الخولي، موعد جنازة وعزاء والده، الذي توفي ليلة أمس وذلك بعد إصابته بفشل كلوي خلال تواجده في أحد المستشفيات، تقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصرا حتى 8 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومن الساعة 5 عصرا ولغاية 8 مساء.

وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا تنعي والد قصي خولي

وحرصت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا على نعي الإعلامي الراحل، خلال تدوينة عبر حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) جاء فيها: "وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي القدير عميد خولي".

آخر أعمال قصي خولي

وكان آخر أعمال قصي خولي مسلسل “وأخيرا” الذي شاركته البطولة فيه نادين نجيم، العمل يحكي قصة "خيال" الفتاة الفقيرة التي تتعرض للكثير من القصص المؤلمة في حياتها، خاصة أنها لا تملك أي أوراق أو ثبوتيات توثق اسمها وشخصيتها، وتلتقي خيال بـ "ياقوت" وتنشأ بينهما قصة حب خيالية، لكن هذه القصة تتعرض للمخاطر، حيث تقوم إحدى العصابات بخطف "ياقوت" وقتل شقيقتها.

أبطال مسلسل “وأخيرا”

والعمل من تأليف وإخراج أسامة عبيد، وإنتاج شركة الصباح، وهو من بطولة كل من نادين نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ووسام صباغ، ووسام فارس وغيرهم من نجوم الدراما في سوريا ولبنان.