الشركة المتحدة تتعاقد مع أسامة عبد الرؤوف لتحويل 'عهد دميانة' لعمل درامي

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة مع الكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي لتحويل روايته التي تحمل اسم "عهد دميانة"، إلى عمل درامي.

سبب اتجاه أسامة عبد الرؤوف الشاذلي لكتابة الروايات

وكان أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، كشف في وقت سابق عن تفاصيل اتجاهه إلى كتابة الروايات، أثناء مقابلته ببرنامج "معكم" قائلًا إنه يعمل طبيب وجراح وفي نفس الوقت يكتب روايات، مضيفًا "أنه كان يضع الروايات في عيادته ليقرأها المرضى قبل دخولهم إليه للكشف".

وأوضح إنه في إحدى المرات تعرف على مريضة بعد أن أجرى لها عملية جراحية وقالت له "حضرتك الدكتور أسامة مؤلف أوراق شمعون"، متابعًا: "ما زالت مستمر في مهنتى كطبيب، وعلاقتي بالكتابة منذ كنت في المرحلة الثانوية وقصصي كان يتم قراءتها على نطاق ضيق في مستوى العائلة والأصدقاء".

رواية "عهد دميانة" صادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل حين عرضه نجاحا كبيرا، خاصة أن الرواية يتم العروج من خلالها إلى عصر شديد الخطورة وشديد الحساسية وهو أواخر عهد الدولة الفاطمية وخاصة بين عامى 1146 و1161 فى خلال 15 عامًا من الأحداث الشائكة، ومع كثرة المذاهب فالدولة مسلمة شيعية المذهب، والمصريون رغم السنوات لكنهم مسلمون سنيو المذهب، ويوجد المسيحيون بطبيعة الحال.

نبذة عن أسامة عبد الرؤوف الشاذلي

أسامة عبد الرؤف الشاذلي هو طبيب وكاتب وروائي مصري من مواليد عام 1974، يعمل استاذًا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ويعدُّ رائدًا من رواد جراحات القدم والكاحل بمصر والوطن العربي. يقوم بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس وكذلك بجامعة برشلونة، له عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ، كما صدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012.