نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن والد قصي خولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان قصي خولي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن منذ ساعات عن رحيل والده عميد خولي، كتب عبر صفحته على انستجرام: “ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد وداعا يا ابو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا”.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن والد قصي خولي..



من هو والد قصي خولي؟

شغل عميد خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته في مجال الإعلام في سوريا، وشغل مراكز قيادية في مجاله خلال سبعينيات القرن الماضي، بدأ كنائب لرئيس تحرير صحيفة "البعث"، بعدها تولى رئاسة تحرير صحيفة "تشرين"، ومنها بات رئيسا لتحرير صحيفة "الثورة"، بخلاف توليه منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، يعتبر “خولي” واحدًا من القادة البارزين في مجال الإعلام في البلاد وله خبرة واسعة في هذا المجال.

موعد صلاة جنازة قصي خولي



أعلنت أسرة الفنانة قصي الخولي، موعد جنازة وعزاء والده، الذي توفي ليلة أمس وذلك بعد إصابته بفشل كلوي خلال تواجده في أحد المستشفيات، وايضا كشف قصى خولى عن موعد عزاء والده الذى وافته المنية ليلة أمس، حيث تتلقى الأسرة العزاء غدا الخميس.

عزاء والد قصي خولي

ونشر قصى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "تقام صلاة الجناز فى تمام الساعة 1 ظهر الخميس فى كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا"، كما تقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصرا حتى 8 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومن الساعة 5 عصرا ولغاية 8 مساء.

آخر أعمال قصي خولي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال قصي خولي مسلسل “وأخيرا” الذي شاركته البطولة فيه نادين نجيم، والعمل من تأليف وإخراج أسامة عبيد، وإنتاج شركة الصباح، وهو من بطولة كل من نادين نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ووسام صباغ، ووسام فارس وغيرهم من نجوم الدراما في سوريا ولبنان.

قصة مسلسل “وأخيرا”

العمل يحكي قصة "خيال" الفتاة الفقيرة التي تتعرض للكثير من القصص المؤلمة في حياتها، خاصة أنها لا تملك أي أوراق أو ثبوتيات توثق اسمها وشخصيتها، وتلتقي خيال بـ "ياقوت" وتنشأ بينهما قصة حب خيالية، لكن هذه القصة تتعرض للمخاطر، حيث تقوم إحدى العصابات بخطف "ياقوت" وقتل شقيقتها.