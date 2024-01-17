نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الخامسة مسلسل “حالة خاصة”.. رام الله تقبل الزواج من ياسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقى وغادة عادل، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدعرض الحلقة الخامسة منه علي منصة watch it.





ملخص الحلقة الخامسة من حالة خاصة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حالة خاصة بذهاب كلًا من نديم ورام الله إلى السيرك لمقابلة أماني النجار، ويكتشفان أن ابن أماني النجار لديه توحد أيضًا مثل نديم، وتقول رام الله لنديم أن هناك احتمال أن أماني النجار قبلته لأنه يذكرها بابنها فيشعر بالحزن وتعتذر له.





ويقدم نديم لرام الله هدية جديدة حيث يمنحها خاتم من الألماظ، ومن جهة آخرى تواصل رام الله مقابلة ياسر زوج أماني الذي يطلبها للزواج وتوافق، بينما يطلب منها طارق أيضًا الزواج وتطلب منه مهلة للتفكير، ويذهب نديم مع أماني لمسرح الجريمة الأخيرة ويحل نديم القضية ولكن عز يستغله ويقنعه أنه بحاجة إلى المال وطلب منه حل القضية مقابل أن يترافع هو ويحصل على أموال القضية.





ويخبره نديم بالحل ويقول عز أمام أماني أنه هو ورام الله من وجد حل للقضية ويقايض رام الله بسكوتها مقابل عدم إفشاء سر علاقتهابياسر، وفي الأخير يتم الكشف أن واحدة من زملائه في المكتب وهي ندى تكون ابنة الرجل الذي لم يمنحه حق والده وطرد والدته وهوصغير، والذي أصبح عميلًا هامًا في مكتب أماني النجار.





تفاصيل مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصةويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع فيحب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.





أبطال مسلسل حالة خاصة





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء،والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى،ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.