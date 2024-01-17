نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "لم يخوني" أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها عن أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ترد من خلاله على الشائعات التي ترددت بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، والتي تشير أن انفصالهما جاء بسبب خيانته لها.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز في منشورها قائلة: “اشهد امام الله ان هذا الرجل لم يخونني خلال ٥ سنين جواز وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)”.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعلنت الفنانه ياسمين عبدالعزيز، إنفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت ياسمين في منشورها عبر إنستجرام قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشرات تدل عليه من قبل الطرفين.



آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل طلاقهما

وجدير بالذكر أن آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل إنفصالهما هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.



أحداث مسلسل “ضرب نار”

وتدور أحداث العمل في صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات في تحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلف عن ما عرض سابقًا.

أبطال مسلسل “ضرب نان”

وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبداللهمحمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنىونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.