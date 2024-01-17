نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبري تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصوره لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر خاصية “ستوري”،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت "ياسمين" وهي ترتدي طرحة باللون الأسود،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال النجمة ياسمين صبري السينمائية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويضم العمل باقة من الفنانين أبرزهم:الفنان محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي،ومحمد لطفي، والعمل الفني من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

الفنانة ياسمين صبري وتفاصيل انضمامها في الهلال الأحمر لدعم فلسطين

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث، وذلك بعد دعمها للقضية الفلسطية ورفضها ما يحدث في غزة من عنف وإرهاب وقتل الأطفال الأبرياء.

عبرت ياسمين صبري، عن استيائها الشديد لما يحدث لأهالي غزة، ودعت لإقامة وقفة تضامنية اليوم عند منصة الجندي المجهول بمدينة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حفظ الله الأمة العربية».

سبق وتطوعت الفنانة ياسمين صبري، من خلال تواجدها مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة قائلة: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».

ياسمين صبري وأحدث أعمالها السينمائية

تواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.