نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على سبب وفاة والد قصي خولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان قصي خولي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن منذ ساعات عن رحيل والده عميد خولي، كتب عبر صفحته على انستجرام: «ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد وداعا يا ابو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا».

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب وفاة والد قصي خولي..

سبب وفاة والد قصي خولي

سبب وفاة عمِيد خولي والد الفنان قصي خولي نتيجة اصابته بفشل كلوي، إذ تعرض الأستاذ عميد الخولي لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين، وتم نقله إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية له، لكنه توفي مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

موعد جنازة وعزاء والد قصي خولي



أعلنت أسرة الفنانة قصي الخولي، موعد جنازة وعزاء والده، الذي توفي ليلة أمس وذلك بعد إصابته بفشل كلوي خلال تواجده في أحد المستشفيات، ونشر قصى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "تقام صلاة الجناز فى تمام الساعة 1 ظهر الخميس فى كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا"، كما تقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصرا حتى 8 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومن الساعة 5 عصرا ولغاية 8 مساء.

من هو والد قصي خولي؟

شغل عميد خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته في مجال الإعلام في سوريا، وشغل مراكز قيادية في مجاله خلال سبعينيات القرن الماضي، بدأ كنائب لرئيس تحرير صحيفة "البعث"، بعدها تولى رئاسة تحرير صحيفة "تشرين"، ومنها بات رئيسا لتحرير صحيفة "الثورة"، بخلاف توليه منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، يعتبر “خولي” واحدًا من القادة البارزين في مجال الإعلام في البلاد وله خبرة واسعة في هذا المجال.

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وزارة الإعلام السورية تنعي والد قصي خولي

نعت وزارة الإعلام السورية واتحاد الصحفيين السوريين والد الفنان قصي خولي وهو الإعلامي القدير وأحد أبرز أعمدتها والقيادي النقابي في اتحاد الصحفيين الأستاذ عمِيد خولي. الذي رحل اليوم الثلاثاء 16 يناير عن عالمنا، بعد مسيرة طويلة من النجاح والتألق في عالم الصحافة.

نقابة الفنانين في دمشق تنعي والد قصي خولي

وقدمت نقابة الفنانين في دمشق نعيا خاصا للفنان قصي خولي على رحيل والده من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك جاء فيه «تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون».

