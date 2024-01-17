”ليه بتشرحي وأحنا مالنا”.. أيتن عامر تعلق على نفي ياسمين عبد العزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 07:32 مساءً - ردت النجمة أيتن عامر على نفي النجمة ياسمين عبد العزيز أن سبب طلاقها من زوجها النجم أحمد العوضي هو خيانته لها.

علقت أيتن عامر على ما كتبته ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بتطبيق Instagram: "انتى ليه بتشرحى و احنا مالنا ومال السبب دى حاجة تخصكوا انتوا بس، ربنا يعملكوا الخير و يعوضكوا خير، انتم الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".



كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بتطبيق Instagram: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين زواج، وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)".

وكانت ياسمين عبد العزيز فاجأت جمهورها بإعلانها خبر طلاقها من أحمد العوضي.

وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على Instagram: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر والبعض لم يصدق وأكدوا أنها مزحة منها.

وتحتفل ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، وكان أحمد العوضي نشر صورة له معها وكتبت ليهنئها: "كل سنة وإنتي طيبه يا حبيبتي ... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".