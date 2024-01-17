ماغي بو غصن تنعي والد قصي خولي.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ماغي بو غصن على نعي والد النجم السوري قصي خولي، وذلك بنشر صورة للنعي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت “ماغي” على الصورة قائلة:"الله يصبرك نفسه بالسما يارب عزائي الك ولعائلتك صديقي".

وفاة والد قصي خولي

ونعي قصي عبر صفحته على انستجرام كتب: «ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد وداعا يا ابو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا».

موعد صلاة جنازة قصي خولي

كشف قصى خولى عن موعد عزاء والده الذى وافته المنية ليلة أمس، حيث تتلقى الأسرة العزاء غدا الخميس، ونشر قصى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "تقام صلاة الجناز فى تمام الساعة 1 ظهر الخميس فى كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا".

عزاء والد قصي خولي

أعلنت أسرة الفنانة قصي الخولي، موعد جنازة وعزاء والده، الذي توفي ليلة أمس وذلك بعد إصابته بفشل كلوي خلال تواجده في أحد المستشفيات، تقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصرا حتى 8 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومن الساعة 5 عصرا ولغاية 8 مساء.

وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا تنعي والد قصي خولي

وحرصت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا على نعي الإعلامي الراحل، خلال تدوينة عبر حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) جاء فيها: "وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي القدير عميد خولي".

ماغي بو غصن ومشاركتها في مسلسل للموت الجزء الثالث

شاركت الفنانة ماغي بو غصن، في الموسم الثالث من مسلسل “للموت” من تأليف: نادين جابر، إخراج: فيليب أسمر، إنتاج: إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

أحداث مسلسل للموت الجزء الثاني للنجمة ماغي بو غصن

تدور أحداث العمل حول شابتين هما سحر”ماغـي بو غصن “”وريم “دانييلا رحمة اللتان تلاحقان الأثرياء وتوقعان بهم، حيث تتزوجان ثم تتطلقان بعد حصولهما على النفقة. تستطيع ريم أن تتزوج من رجل الأعمال الثري هادي/ محمد الأحمد، بينما يقع في غرام سحر شقيقه باسل/ خالد القيش، ونتج عن ذلك عدد من الأحداث والصراعات.