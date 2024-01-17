نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مليئة بالحزن.. سلافة معمار تنعى والد قصي خولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سلافة معمار على نعي صديقها الفنان قصي خولي في وفاة والده، وذلك بنشر صورة للنعي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”.

وعلقت “سلافة” على الصورة قائلة:"العمر الك قصي.. تعازيي لكل عائلتك الله يرحمو فليكن ذكره مؤبدا".

وفاة والد قصي خولي

ونعي قصي عبر صفحته على انستجرام كتب: «ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد وداعا يا ابو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا».

موعد صلاة جنازة قصي خولي

كشف قصى خولى عن موعد عزاء والده الذى وافته المنية ليلة أمس، حيث تتلقى الأسرة العزاء غدا الخميس، ونشر قصى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "تقام صلاة الجناز فى تمام الساعة 1 ظهر الخميس فى كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا".

عزاء والد قصي خولي

أعلنت أسرة الفنانة قصي الخولي، موعد جنازة وعزاء والده، الذي توفي ليلة أمس وذلك بعد إصابته بفشل كلوي خلال تواجده في أحد المستشفيات، تقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس من الساعة 5 عصرا حتى 8 مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومن الساعة 5 عصرا ولغاية 8 مساء.

وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا تنعي والد قصي خولي

وحرصت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا على نعي الإعلامي الراحل، خلال تدوينة عبر حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) جاء فيها: "وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي القدير عميد خولي".

آخر أعمال الفنانة سلافة معمار

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلافة معمار هو مسلسل الخائن هو مسلسل شامي، والذي يعرض على المنصة هو عرض أول وحصري، وتدور أحداث مسلسل الخائن حول حياة الدكتورة (أسيل) المثالية التي تتحطم عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، مما يدفعها لسلك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث، ومسلسل الخائن تأليف عبير الصياح، ومن بطولة سلافة معمار وقيس شيخ نجيب ومرام علي وريتا حرب وجينا أبوزيد ووسام صليبا، وبدأ عرضه يوم ٥ نوفمبر