الجمعة.. كارول سماحة تطرح أغنية “بوسة”

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “بوسة”، ومن المقرر طرحها يوم الجمعة المقبلة، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية الرقمية.









وشاركت كارول سماحة برومو أغنيتها الجديدة بوسة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “اغنية وكليب بوسة يوم الجمعة ١٩ يناير على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية”.





كارول سماحة تروج لـ أغنية بوسة





كانت قد روجت الفنانه كارول سماحة، لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “بوسة”، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وشاركت كارول سماحة متابعيها صور جديدة ظهرت فيها بلوك مختلف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “بوسة.. قريبًا”





آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارول سماحة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "نسخة مني"، والاغنية من كلمات سليم عساف، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور،وتصدرت الأغنية الترند فور نزولها.





وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا





أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون