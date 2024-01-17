نجمة من العظيمة مصر.. نيشان يدعم ياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الإعلامي نيشان الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها أمس عن الفنان أحمد العوضي وذلك بنشره صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب نيشان قائلًا: ياسمين عبد العزيز

كلّ المحبّة والتّقدير لكِ.

نَجمَةٌ مِن العظيمة مصر!

نفي ياسمين عبد العزيز خيانة أحمد العوضي

ونفت ياسمين عبد العزيز على الأخبار المتداولة منذ أمس بعد إعلانها خبر انفصالها عن أحمد العوضي بإن الانفصال الدافع ورائه هو خيانة أحمد العوضي لها.

وخرجت ياسمين عبد العزيز عن صمتها لتنفي تلك الشائعات من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا).

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي، عبر خاصة الاستوري بحسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كتبت فيها: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الإحترام والتقدير”.

ميلاد ياسمين عبد العزيز الـ 45

وصادف يوم انفصال ياسمين عن العوض يوم ميلادها، عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، لتتم عامها الـ 45، والتي احتفلت به على طريقتها الخاصة، ونشرت صور لها عبر حسابها على “إنستجرام”.

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

وقام أحمد العوضي بتهنئة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها عبر حسابه الخاص على الانستجرام.

وكتبت أحمد العوضي، رسالة رومانسية لها مع صورة تجمعهما معًا، قائلًا: “كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي… العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل “ضرب نار” والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، والذي تعاونت فيه مع أحمد العوضي، بمشاركة ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز.

كما تستعد ياسمين عبد العزيز للتحضير للعودة إلى السينما بعد غياب أعوام من آخر أعمالها السينمائية فيلم الأبلة طمطم.