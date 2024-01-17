"لم يخوني خلال 5 سنين جواز".. ياسمين عبد العزيز ترد على الشائعات

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة واحتلت تريند موقع التغريدات القصيرة “اكس”، فور إعلان خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات.

جاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث جاء إعلان طلاقهما، بالتزامن مع يوم عيد ميلادها، وقامت ياسمين بنشر منشور عبر حسابها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين أحمد، وبينا كل الاحترام والتقدير".

وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.