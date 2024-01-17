آيتن عامر عامر لـ ياسمين عبدالعزيز بعد نفيها سبب طلاقها: 'واحنا مالنا'

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة آيتن عامر على المنشور الذي شاركته النجمة ياسمين عبدالعزيز، والتي ترد من خلاله على الشائعات التي ترددت حول أن الخيانة سبب طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي.





وكتبت آيتن عامر في تعليقها قائلة: "انتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجه تخصكوا انتوا بس، ربنا يعملكوا الخير، ويعوضكوا خير، انتوا الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".









ياسمين عبدالعزيز تنفي أن الخيانة سبب طلاقها





ونفت النجمة ياسمين عبدالعزيز الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية،و انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي،والتي تقول أن الخيانة سبب انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،





وكتبت ياسمين عبدالعزيز في منشورها قائلة: “اشهد امام الله ان هذا الرجل لم يخونني خلال ٥ سنين جواز وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)”.





طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي





أعلنت الفنانه ياسمين عبدالعزيز، إنفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ياسمين في منشورها عبر إنستجرام قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشرات تدل عليه من قبل الطرفين.

أحدث أعمال آيتن عامر





ويعرض حاليا لآيتن في السينمات فيلم بلوموندو والذي تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.





أبطال فيلم بلوموندو





بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجيوجدان،ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصة كوميدية حولتميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.



آخر أعمال آيتن عامر





ويذكر أن أخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022.

وكانت بطلة العمل بجانب الفنانين الآخرين مثل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة. حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي الشاب "جلال" بشخص يقوم بمسحذراعه بمادة مسحورة من زجاجة مسك، ينتابه مفاجأة عندما يجد أن كل ما سيحدث له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه،وبسبباكتشافه أمورًا خطيرة ستحدث له، يجد نفسه في ورطة.