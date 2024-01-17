جمعهم الفن وفرقهم الزواج.. تعرف على أشهر حالات الانفصال لثنائيات الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - ما زال القدر يختبر أقدار الحب والارتباط بين نجوم الفن والمشاهير، فمنهم من يكتمل نصيبه ويكمل معه طوال الحياة ومنهم من يختتم قصته وثنائياته المحببة للجمهور للأبد، ويثير هذا الأمر صعقة للجمهور خاصة إن كان الطرفين من الوسط الفني كأغلب حالات الانفصال الذي حدثت حديثًا مثل ياسمين عبد العزيز والعوضي، إنجي علاء ويوسف الشريف، دينا الشربيني وعمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وأحمد فهمي وهنا الزاهد، ياسر فرج وهبة الهواري، هنا شيحة وأحمد فلوكس، مي سليم ووليد فواز، أحمد سعد وسمية الخشاب، وأصالة وطارق العريان، وغادة عادل ومجدي الهواري.



وإذا عودنا للوراء قليلًا سنجد أن الامر منتشر منذ فترة وليس مقتصر على الجيل الجديد فقط وأبرز نجوم الزمن الجميل والتسعينيات هما فاتن حمامة وعمر الشريف وليلى مراد وأنور وجدي وشويكار وفؤاد المهندس وشادية وصلاح ذو الفقار، وردة وبليغ حمدي ومحمد فوزي ومديحة يسري وفريد شوقي وهدى سلطان ورشدي أباظة وسامية جمال وميرفت أمين وحسين فهمي وغيرهم.

وفي هذا التقرير سنرصد لكم تفاصيل خاصة عن أغلب العلاقات التي ذكرناها في الأعلى وهما كالآتي:

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بدأت قصة العاطفة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في عام 2019، عندما التقيا أثناء تصوير مسلسل "لآخر نفس". كان العوضي يتمنى أن يراها حتى لو للحظات، وفي إحدى جلسات التصوير، وجد نفسه يتحدث إليها، وكانت بداية محادثة مميزة تسبق سلسلة من المقابلات المدروسة التي نسجها العوضي لجعل ياسمين تجلس بجواره في كل فرصة وتطورت العلاقة بينهم حتى تزوجا وأصبحا من أهم وأشهر ثنائيات الوسط الفني على المستوى الفني والشخصي حيث إنهما تعاونا عدة مرات ولكن كان للقدر رأي آخر وأنفصلا عن بعضهما أمس في ظروف غامضة.

إنجي علاء ويوسف الشريف

بدأت قصة ارتباطهما منذ 14 عاما حيث كان ارتباط الفنان يوسف الشريف وزوجته السيناريست انجي علاء من أنجح العلاقات، أما عن حكايتهما فبدأت في عام 2009، وأعلنا انتهائها اليوم 28 نوفمبر الماضي عام 2023، وتميزا دائما بهدوء علاقتهما وأحبهما الجمهور خاصة إنهما تعاونا أكثر من مره عندما كتبت له إنجي العديد من أعماله الدرامية ومنها مسلسل «كوفيد 25» الذي عُرض عام 2021، حيث أنها أيضا كاتبة مسلسله «الراكون» الذي كان من المُقرر عرضه في رمضان 2024، ولكن لم يكتمل النصيب بينهم وأعلن يوسف الشريف عبر حسابه هذا النبأ على منصة «إكس»: «قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، وأضاف:«دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا انجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي..الحمدلله على كل شيء».



أحمد فهمي وهنا الزاهد

تزوج كلًا من هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ سنوات وأعلنا ارتبطهما للجمهور بشكل مفاجئ، ثم أقامو حفل زفاف أسطوري بحضور عدد كبير من الفن وتحدث الرواد عن إطلالة هنا في وقتها التي كانت أشبه بإطلالة الأميرات وتحدثوا أيضًا عن أجواء الفرح وعن حضور عدد كبير من نجوم الفن في حفل الزفاف وعن فقرات الموجودة هناك، وتصدرت هنا بعد الزفاف التريند مرة آخرى بسبب مطالبة أحمد الجمهور الدعاء لها بعد تعبها المفاجئ في شهر العسل وبعد عدة تعاونات بينهم في الدراما والسينما أعلنت الفنانة هنا الزاهد منذ عدة أشهر عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

دينا الشربيني وعمرو دياب

استمرت قصة حبهما قرابة 3 أعوام، تصدرت خلالها العديد من المواقف الرومانسية والصور التي جمعت الثنائي الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة المصرية دينا الشربيني وتحديدا عند ظهورها معه في حفلاته وأي مكان يذهب له ممكن جعل اسمهم مرتبط ببعضهم البعض ولكن في ظروف غامضة ابتعدت دينا عن الهضبة وأصبح ظهورها معه منعدم، وتحدثت دينا لأول مرة خلال حوارها في أحد البرامج، إلى علاقتها بالفنان عمرو دياب بشكل صريح عقب الانفصال، مشيرة إلى أنها كانت تحاول بقدر كبير عدم سماع التعليقات السلبية، وابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طالت الشائعات مسألة حملها 6 مرات.

وأكدت دينا الشربيني أنها لا تستطيع الخوض في تفاصيل علاقتها بعمرو دياب، لأن هذا يتعلق بحياته أيضًا، واكتفت بوصفه بالفنان المحترم الطيب، وأنها لم ترَ معه أيامًا سيئة.



أحمد سعد وسمية الخشاب



أعلن الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب عن زواجهم منذ عدة سنوات واستمر زواجهم مدة قليلة ثم أثارت علاقتهم جدلًا واسعًا حيث أن الفنانة سمية الخشاب قد تقدمت بدعوى قضائية ضده بمحكمة الأسرة تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا حيث اتهمته بإنها كان سبب في إزالة طحالها

كما قدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف، بالإضافة إلى أنها رفضت الصلح معه وأصرت على الحصول على مستحقاتها، في حين ألزمت المحكمة "سعد" بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

عمر الشريف وفاتن حمامة

أما عن نجوم الزمن الجميل سنتحدث عن أيقونة الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف بدأت هذه العلاقة بلحظة أولى من العشق في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954، ومع مرور الوقت، تحول العشق التمثيلي إلى واقع، وتمت مراسم الزواج في عام 1955، رغم انتهاء الزواج بينهما في عام 1974، استمرت أفلامهما الرومانسية مثل "أيامنا الحلوة" و"صراع في الميناء" في ترسيخ مكانتهما كثنائي فني محبوب، ورغم نجاح عمر الشريف في هوليوود بعد "لورانس العرب"، استمرت فاتن حمامة في مصر، مما أدى إلى انفصالهم، وعلى الرغم من الطلاق، ظل عمر الشريف يصرّ على أن فاتن حمامة كانت وستظل المرأة الوحيدة التي أحبها. بعد الطلاق، تزوجت فاتن من الدكتور محمد عبدالوهاب في عام 1975، ورغم ذلك

استمرت صلة الجمهور بفاتن حمامة وعمر الشريف. وفي أزمتها الصحية الأخيرة، أظهرت فاتن حمامة احترامًا لزوجها بعدم السماح لعمر الشريف بزيارتها. بعد وفاتها، حاول المقربون من عمر الشريف إخفاء خبر الوفاة، ولكنه تلقى النبأ بحزن بعد فترة وجيزة نتيجة تفاقم أعراض مرض الزهايمر لديه.

رشدي أباظة وسامية جمال



بدأن أولى لحظات التقارب بين رشدي أباظة وبين الجميلة سامية جمال في إحدى صالات العرض الخاصة بروما حيث تمت ترتيبات القدر بشكل مثالي عندما شاركوا معًا في فيلم "الرجل الثاني" عام 1959، وتكتمل قصة الحب بالزواج في نفس العام. رغم سعادتهما الزوجية، تفاجأت سامية بزواج رشدى من صباح، والذي انتهى بسرعة بعد فترة قصيرة.

عاش الزوجان حياة سعيدة، حيث جعلت سامية جمال الورود تعبر عن مشاعرها تجاه رشدى. ورغم بعض الخلافات التي نشبت بينهما، استمر زواجهما لمدة تقارب عشر سنوات إلى أن انتهت بالطلاق في عام 1977. بعد ذلك، تزوج رشدى مرة أخرى ولكنه لم ينسَ سامية، حيث قام بتأمين حياتها وأوصى ببناء مقبرتين إحداهما له والأخرى لها. بعد رحيل دنجوان، احتفظت سامية بذكرياتهما وتفانت في العيش على ذكراه، متمنية أن يلتقيا في الحياة الآخرة..



ميرفت أمين وحسين فهمي

حدث إعجاب متبادل بينهما منذ لحظة لقائهما الأول في فيلم "رغبات ممنوعة" عام 1972، واستمرت هذه العلاقة عندما تشاركوا سويًا في فيلم "الإخوة الأعداء" عام 1974. رغم كون الحبيب الوسيم متزوجًا ولديه طفلان، إلا أن مشاهدهما في فيلم "نغم حياتي" جعل الحب يتحول إلى واقع كما حاول الثنائي تجاوز المشاعر المتناقضة، لكن الحب فاز وقررا الزواج عام 1974 أثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، تغيرت حياة حسين فهمي بشكل كبير بعد الزواج، حيث كان يعود سريعًا إلى عش الزوجية بعد تصوير مشاهده، وزادت سعادة الزوجين بقدوم ابنتهما منة الله، على الرغم من تفرغ ميرفت أمين لرعاية ابنتها وتخلى عن نجوميتها لفترة، استمر الزوجان في التعاون في عدة أعمال فنية.

لكن بمرور الوقت، زادت المشاكل بينهما، حيث اتهم الزوج الوسيم زوجته الجميلة بالانشغال، وحاولت الزوجة التوفيق بين أعمالها الفنية ومتطلبات الحياة الزوجية، ورغم محاولات الأصدقاء لحل الأزمات، انتهت العلاقة بالطلاق في نهاية الثمانينيات بعد انتهاء تصوير فيلمهما "آسفة أرفض الطلاق".



بليغ حمدي ووردة



بدأت قصتهما قبل أن يتلاقا، حينما أعجبت وردة التي لم تبلغ 16 عامًا بعد، بـ أغنية "تخونوه" من فيلم "الوسادة الخالية" الذي شاهدته في صالة سينما في فرنسا أثناء إقامتها مع عائلتها هناك، كان إعجابها بالأغنية قويًا لدرجة أنها أصبحت مرتبطة بملحنها دون أن تلتقي به وفي لحظة تاريخية، تم دعوة وردة للحضور في مصر، مما أضفى السعادة عليها لأنها ستلتقي ببليغ ملحن أغنية "تخونوه". وكشفت وجدى الحكيم أن شرارة الحب انطلقت عند اللقاء الأول الذي جمع وردة وبليغ، عندما ذهب لتحفيظها أول لحن "يا نخلتين في العلالى" من فيلم "ألمظ وعبده الحامولى".

رغم رفض أسرة وردة زواجها من بليغ، ظل حبه لها مشتعلًا حتى بعدما عادت إلى الجزائر وزوجت من قريبها. بعد سنوات من الابتعاد عن الفن، عادت وردة إلى مصر وغنت "العيون السود" عام 1972، والتي أكمل كتابتها محمد حمزة بأفكار بليغ. استمر زواج وردة وبليغ لمدة 6 سنوات، لكن بسبب الغيرة واعتياد وردة على الحياة الأسرية التي لم يعتدها بليغ، حدث الطلاق بينهما.