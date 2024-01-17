قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن فيلم 'الملكة' بطولة هالة صدقي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق اليوم العرض الخاص لفيلم الملكة بطولة هالة صدقي، بإحدى دور العرض السينمائية في منطقة التجمع، استعدادًا لبدء عرضه غدا بدور العرض، لينضم بذلك لقائمة أفلام موسم إجازة نصف العام.

الحاضرين في العرض الخاص لـ فيلم الملكه

يقام العرض الخاص للفيلم فى أحد دور السينما بمنطقة التجمع الخامس، ومن المقرر حضور كل صناع العمل وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، وغيرهم من النجوم، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة

أبطال فيلم الملكة

وفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، إلى جانب عدد من النجوم الآخرين، منهم رانيا يوسف، باسم سمرة، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، محمد محمود، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، شيرين رضا؛ والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.

أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية ماجدة، التي تجسدها هالة صدقي، تمتلك نادي رياضي، وتتعرض خلال أحداث الفيلم للعديد من الأزمات، ومن ثم تلجأ لأصدقائها وأقاربها لمساندتها واستعادة حقوقها مرة أخرى، ويتناول الفيلم عدد من القضايا الحيوية الراهنة في المجتمع المصري، في إطار من التشويق.

برومو فيلم الملكة

وسبق، حقق برومو الفيلم على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على «فيس بوك»، نحو 322 ألف مشاهدة، في أقل من 16 ساعة، وتوالت التعليقات من الجمهور مهنئين الفنانة هالة صدقي بتجربتها السينمائية الجديدة.

بوسترات فيلم الملكة

وايضا طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

اخر اعمال الفنانة هالة صدقي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة هالة صدقي هو مسلسل جعفر العمدة، وجسدت هالة صدقي دور والدته الملكة صفصف، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية المعلم جعفر المتزوج من 4 نساء، ويحاول حل لغز اختفاء نجله منذ 19 عامًا مع تتابع الأحداث، شارك في البطولة عدد من النجوم، منهم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ عرضه في رمضان، كما دخل قائمة الأعلى مشاهدة خلال العام 2023.