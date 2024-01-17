بعد دفاع ياسمين عبد العزيز عنه.. أحمد العوضي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار النجم أحمد العوضي جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة واحتل تريند موقع التغريدات القصيرة “اكس”، كما تصدر مؤشر البحث جوجل فور إعلان خبر انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات.

جاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

أبطال فيلم "الإسكندراني"

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي فيلم "الإسكندراني" والتي تعتبر عودة للمخرج خالد يوسف للسينما بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم “الإسكندراني”



تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.