الإثنين المقبل.. أبطال مسلسل 'زينهم' ضيوف 'صاحبة السعادة'

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل صناع مسلسل زينهم، ضيوفًا على برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه إسعاد يونس، ويعرض على شاشة dmc، وذلك يوم الإثنين المقبل.

ضيوف حلقة يوم الاثنين لـ برنامج صاحبة السعادة

ويتواجد في الحلقة كلا من: أحمد داود، سلمي أبو ضيف، أسامة أبو العطا، ياسر عزت، يارا جبران، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج يحيى إسماعيل، والمنتج تامر مرتضي.

تفاصيل حلقة صناع مسلسل زينهم في برنامج صاحبة السعادة

ويتحدث أحمد داود في الحلقة عن كواليس المسلسل وسر ظهوره بالكرش خلال الأحداث، كما يكشف باقي الضيوف مجموعة من الأسرار والصعوبات التي واجهتهم، بالإضافة لردود الفعل التي تلقوها بعد عرض المسلسل.

قصة مسلسل زينهم

وجسد أحمد داود شخصية طبيب شرعي خلال أحداث العمل، لكنه كان يخفي طبيعة عمله عن والدته التي جسدت شخصيتها هناء الشوربجي، كما يعيش قصة حب مع سلمى أبو ضيف خلال الأحداث، وظهر كريم قاسم بشخصية طبيب شرعي، يعمل في المشرحة مع أحمد داود، وجسدت سلوى محمد علي شخصية والدته، بينما ظهر عماد رشاد بشخصية والده.

أبطال مسلسل زينهم

وعُرض مسلسل زينهم على شاشة on ومنصة Watch it، وشارك في بطولته بجانب أحمد داود، كل من سلمى أبوضيف، كريم قاسم، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، إنجي أبوالسعود، أسامة أبوالعطا، حمدي هيكل، بسمة نبيل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

أحدث أعمال أحمد داود

ويذكر ان الفنان أحمد داود يواصل الفترة الحالية تصوير مشاهده في فيلم الهوى سلطان، ويجسد خلاله شخصية مهندس، والعمل بطولة منة شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، كما اعتذر داود عن المشاركة في فيلم ولاد رزق 3، الذي بدأ أبطاله تصويره في الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، مع عدد من النجوم الذين يظهرون في الجزء الثالث منهم آسر ياسين وماجد الكدواني وإياد نصار، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.