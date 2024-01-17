نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع الثالث.. ألبوم "مكانك" لعمرو دياب الأعلى استماعا على "أنغامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى في مصر للأسبوع الثالث على التوالي.

مكانك الأعلى استماعًا على أنغامي

وحقق ألبوم "مكانك"، منذ طرحه أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.

تفاصيل ألبوم مكانك

ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي

توزيع احمد ابراهيم.



أغنية "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.



"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي .



"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.



"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم .



"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم .



"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.



"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.



"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.



"مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم .



"المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير غدا الخميس في دبي، وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت نفاذ تذاكر بالكامل عقب طرحها.