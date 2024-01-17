نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحقيق تنبؤها.. خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت تريند موقع التغريدات القصيرة “اكس” بعد خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن النجم أحمد العوضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات.

جاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، خاصةً بعد تنبؤ خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف عن انفصالهما قبل حلول عام 2024، وكان كذب الثنائي ليلى فقد علقت ياسمين "ما بلاش إنتِ يا ليلي" وعلق العوضي "كذب المنجمون ولو صدفوا".

وجاء إعلان إنفصاله بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

"لم يخوني خلال 5 سنين جواز".. ياسمين عبد العزيز ترد على الشائعات

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".