غدًا.. أحلام تطرح أغنية “السيدة الأولى”

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة أحلام لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان، "السيدة الأولى"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومختلف المنصات الموسيقية.





وشاركت أحلام البرومو الرسمي للأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "ولاحظ يوم لاحظتك ‏حبيتك ونصبتك ملك والشوق مملكتك.. ‏وانا ⁧‫السيدة الأولى مع الموسيقار الكبير الدكتور ⁧ طلال‬⁩ وكلمات الشاعر الكبير عبدالله بوراس رحمه الله عليه وتوزيع الكبير عصام الشرايطي انتظرونا ⁧‫غداااا، اغاني فقط للتاريخ".





أحدث أعمال الفنانة أحلام





طرحت المطربة الإماراتية أحلام، مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "صوت الأنا"، ويعد الفيديو كليب أولى تجاربها في مجال الإخراج.





تفاصيل أغنية "صوت الأنا"





والأغنية من كلمات الشاعرة الكبيرة العالية، الحان ناصر الصالح، توزيع أسامة الهندي، ايقاع احمد العنوة، مكس جاسم محمد، ماسترماز.





كلمات أغنية صوت الأنا





وَ من هُنا.. من قمّة الصمت وْ على هام العنا

واقف وانا..إطلالتي الدنيا الرحيبة..ومن خلفي الظلام

لي قلب ويسكن به حبيبه..يصحى وينام

واقِف وانا..إيدٍ تِدِف الليل وإتصِد العتيم

و إيدٍ تِجِر الشمس وحبالي السنا

ويا صوت الأنا العالي...على وَجه الفضا الخالي

أبي صرخة من الأعماق…تـِهـز أركـانـها الآفـاق

تِعَلِّمها إني بالحالي..بعون الواحد الوالي

وِقَفت وْ تحتي هْمومٍ ٍ..تِغَطّي جْبالها ظْلالي

..وانا لْحالي

ولا عمري نطقت الآه..تِعب وقتي..يبي هالصوت ويتمناه



أنا الصمت بضجيج الكون…أنا الصبر وأنا المفتاح

وانا الحب اللي شايل حب..وفي قلبي قلب

وإذا لجله تعبت أرتاح



انا يالضيق انا اللي هناك…انا الشامخ على شْموخك

انا اللي ما سَـعى لِرضاك…ولا يعنـي لي رْضـوخِـك



أنا هذا وْعلى خبري…يمِل من طول بالي الهَم..ولا أهتم

يمُر سيفه على صبري…وَلا أدري…من اللي فينا ينزف دم

وكيف اللي إنجرح مبري…وليش الجارح إتألم؟!

واثاري لمّا تطغى الروح…على الدنيا..ترد تحيا..وتتعلّم

ويْا كبر الآه إذا المجروح…في وجه الجارح إتبسّم

آخر أعمال أحلام



طرحت المطربة أحلام آخر أعمالها الغنائية، وهي تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع النمصات الاستماع في الوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيع وتريات تامر غنيم.