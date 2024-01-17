دينا تصل إلى مقر العرض الخاص لفيلم "الملكة"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت الفنانة دينا، مُنذ قليل إلى موقع العرض الخاص لفيلم “الملكة”، المُقام حاليًا في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، حيث يحتفل صناع العمل بالعرض، وحضرت برفقة المُطربة سلمى عادي، وفي انتظار باقي أبطال العمل.

وكانت قد آثارت الفنانة هالة صدقي جدلًا واسعًا وتصدرت الترند بعد طرح البرمو التشويقي لفيلمها الجديد «الملكة»، والذي من المقرر طرحه بدور العرض يوم 18 يناير الجاري لينضم لقائمة أفلام رأس السنة.



وحقق برومو فيلم "الملكة" على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على «فيس بوك»، أكثر من 322 ألف مشاهدة، في أقل من 16 ساعة، وتوالت التعليقات من الجمهور مهنئين الفنانة هالة صدقي بتجربتها السينمائية الجديدة.

أبطال فيلم الملكة



فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.