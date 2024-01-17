شاهد.. أول صورة لـ درة من كواليس إثبات نسب رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة درة في الفترة الماضية، تصوير مشاهدها في مسلسل إثبات نسب، والذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

أول صورة لـ درة من كواليس إثبات نسب

وشاركت درة أول صورة لها من كواليس المسلسل، عبر استوري حسابها بموقع انستجرام، وظهرت فيها مرتدية الحجاب، معلقة: نوال.. إثبات نسب.

تفاصيل مسلسل إثبات نسب

وتظهر درة خلال أحداث المسلسل متزوجة من نبيل عيسى الذي يعمل رجل أعمال، ويشارك في بطولة العمل كل من محمود عبدالمغني، صدقي صخر، هند عبدالحليم، محسن محي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسل الذنب يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويقدم بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول طبيب نفسي الذي يقوم بدوره الفنان "هاني سلامة"، ويعمل في إحدى المستشفيات التي يتولى إدارتها الفنان طارق النهري على مدار 10 حلقات

اخر اعمال الفنانة درة

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة درة هي مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد جبر وشارك فيها محمد ثروت، أحمد عيد، بدرية طلبة، ياسر الطوبجي، صلاح الدالي، وتنتمي المسرحية لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث تدور أحداثها حول اختيار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير، وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان، ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها، ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضًا.

وايضا شاركت درة في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد، تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وشارك فيه سيد رجب، ناهد السباعي، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، سارة سلامة، أحمد صفوت، محمد جمعة، محمد التاجي، قدمت مؤخرا فيلم جدران، والذي عرض في 2022، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وإخراج محمد بركة، وشارك في بطولته كل من نيقولا معرض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، نادر جودة، ودارت أحداث فيلم جدران في إطار رعب تشويقي، حول رحلة بحث درة عن ملكية أحد المنازل، ولكن فور وصولها تحدث العديد من الأمور الخطرة الأمر الذي يجعلها تعيش حالة من الخوف والتوتر.