أوعدكم بمسلسل جميل.. عبير صبري تروج لموعد مسلسل 'حدوتة منسية'

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة عبير صبري لأحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل إسم حدوتة منسية والذي من المقرر عرضه يوم 27 من شهر يناير الجاري.

ونشرت عبير صبري البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: مسلسل حدوتة منسية يوم ٢٧ يناير بإذن الله على cbc حصريًا.

وتابعت: أوعدكم بمسلسل جميل أوي ودور خطييييير وهنزلكم كواليس التصوير المسلسل انتاج فنتدج برودكشن واخراج محمد محي وتأليف محمود حمدان.

موعد عرض حدوتة منسية

ومسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

شخصية عبير صبري بمسلسل حدوتة منسية

وعن كواليس العمل، قالت عبير صبري في تصريحات صحفية "إنه مسلسل اجتماعي أسرى، وأوضحت: "المسلسل أسري جميل مبسوطة جدًا بيه وبالشخصية اللي بلعبها لأنها جديدة عليا"، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقوم بها مميزة إذ أنها تميل إلى الكوميدية في بعض الأحيان وبعض المشاكل في أحيان أخرى".

مشاركة عبير صبري في مسلسل صدفة

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، ميار الغيطي، نور إيهاب، رشدي الشامي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال عبير صبري

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مشاركتها في مسلسل جميلة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وهو من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلي، لطيفة فهمي، صبري عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.