هكذا ظهرت نهال عنبر من أحد الأماكن المطلة على النيل بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، فيديو أثناء تواجدها فى أحد الأماكن المطلة على النيل بالقاهرة، وقالت: أحلى صباح فى المنظر الجميل دا مصر جميلة أوي أوي والنيل جميل.. صباح الفل.

نهال عنبر تشيد بأداء نجلها في مسلسل بطن الحوت

وسبق، كشفت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بأداء نجلها الفنان حسام الحسيني في مسلسل بطن الحوت، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، قائلة: “جبتلكو الشيخ هندي، مبسوطة جدًا برد الفعل، كل الناس بتكلمني تباركلي، مبروك يا حس، ابن الوز عوام، مبروك يا حسام دور الشيخ هندي، إنت عامل الدور حلو أوي أوي وكل الناس بتكلمني تباركلي كأني أنا اللي بمثل الدور، وأنت ممثل جامد جدا، ابن الوز عوام وليا بصمتي معاك وفراج دوره حلو وباسم سمرة، الاتنين عاليين أوي، وأحمد فوزي صالح مخرج عبقري وهايل جدًا”.

أحدث أعمال نهال عنبر

كانت نهال عنبر تنتظر عرض مسلسلها الجديد عودة البارون الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة وذلك يعود لشركة الإنتاج وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.

آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر ان آخر أعمال نهال عنبر مشاركتها في فيلم «يوم 13» الذي انطلق عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر وحقق نجاحا كبيرا، تتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق حول شخصية عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب فترة طويلة لكي يبحث عن أهله، ويقيم في قصر العائلة وتبدأ تحدث أمور غير متوقعة داخل القصر ويستمر في مغامرته للكشف السبب وراء هذا الغموض، لنفي تلك الشائعات التي تدور حول هذا القصر حتى يتمكن من بيعه، إلى جانب ذلك يظهر من خلال البرومو أن رقم القصر 13، ويوم الوفاة 13، وعدد الأبطال المدعوين 13، وتبدأ الموسيقى التصويرية بجملة ” البعض يعتقد في عالم الأرواح والبعض الآخر لا يعتقد”.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم "يوم 13" بطولة كل من الفنانين دينا الشربيني، شريف منير، نهال عنبر، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

