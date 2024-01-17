وصول رانيا يوسف وإلهام شاهين العرض الخاص لفيلم "الملكة"



القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت منذ قليل الفنين رانيا يوسف إلى العرض الخاص لفيلم "الملكة"، بمول كايروفيستفال، والذي شهد االريد كاربت الخاص بالعرض الأول للفيلم حضور باقة من من الفنانين الذين حرصوا على تقديم التهنيئة للفنانة هاله صدقي وأبطال العمل.



أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

ابطال العمل

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

آخر أعمال هالة صدقي

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي الدرامية دور “صفصف”، التي قدمته بمسلسل" جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل بطولة كل من محمد رمضان وزينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

كما شاركت هالة صدقي في مسلسل “سره الباتع” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا مع المخرج خالد يوسف، وشارك في بطولته الفنان أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وخالد سرحان ومنة فضالي وشمس الكويتية وعمرو عبدالجليل وغيرهم من النجوم.