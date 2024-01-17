بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. دعاء فاروق تهاجم البرامج المستضيفة لعلماء الفلك

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجمت الإعلامية دعاء فاروق البرامج التي تستضيف علماء الفلك، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفيديوهات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، تزامنًا مع تحقيق نبوءتها بشأن انفصال الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مشيرة إلى أن هذه البرامج تنساق وراء الكفر.

دعاء فاروق تهاجم البرامج المستضيفة لعلماء الفلك

شاركت دعاء فاروق مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: البرامج اللي بتجيب علماء فلك، إنتوا عايزين تنساقوا وراء الكفر اللي فيه حرمانية واضحة، إنتوا مش خايفين يا سادة يا قائمين على هذه البرامج من العذاب العسير.. أنتم بتشكلوا وجدان الأمة والناس، ومحدش ضامن عمره، أنا ممكن أموت حالًا، ده التاريخ اللي هسيبه إن أجيب واحد بيعمل أعمال كفر ويسخر جن علشان يجبله أخبار عبيطة!.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



ومن ناحية اخري، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفيديوهات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، تزامنًا مع تحقيق نبوءتها بشأن انفصال الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حيث توقعت خبيرة الأبراج مع مطلع العام خبر طلاق ياسمين والعوضي في 2024، أو 2025، بينما أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، خلال الساعات الماضية، وكتبت منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت منشورًا، قالت فيه: تم الطلاق بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير.

من هي الإعلامية دعاء فاروق

تخرجت دعاء فاروق في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة طنطا، عملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة «مالتي ناشيونال» أصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات في الشركة. انطلاقتها كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب كمتدربة عام 1998، برفقة عدد من الزملاء منهم دعاء عامر وكريم كوجاك، وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن تقوم بتقديم مهرجان الأغنية الدولي الخامس على قناة ART الموسيقى، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو «ألو ART»، وهو عبارة عن برنامج صباحي كانت تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان إندراوس، المذيعة الرئيسية بالمحطة، ووقتها قرروا أن يقدموا كواليس فوازير «أبيض وأسود» التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي؛ في برنامج يحمل عنوان «عملوها إزاي»، وطلبت من إدارة المحطة وجود مذيعة ربط لتقديم هيفاء وهبي وأحمد السقا، ووقع الاختيار عليهاّ وعلى زميلتها وقدمت معها برنامجا بعنوان «خليك معنا»، والذي كان يعتبر أول برنامج شبابي يقدم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.