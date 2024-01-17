في ذكرى وفاتها.. شاهد صور نادرة لـ فاتن حمامة

القاهرة - محمد ابراهيم - ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر، وفقًا للسجل المدني. ومع ذلك، زعمت فيتصريحاتها أنها وُلدت في حي عابدين في القاهرة. والدها كان موظفًا في وزارة التعليم.

بدأت فاتن حمامة اهتمامها بعالم السينما في سن مبكرة عندما كانت في السادسة من عمرها. أخذها والدها لمشاهدة فيلم في إحدى دورالعرض، حيث كانت الممثلة آسيا داغر تلعب دور البطولة. عندما بدأ الجميع بالتصفيق لآسيا داغر، قالت فاتن لوالدها إنها تشعر بأن الجميعيصفقون لها. منذ ذلك اليوم، انطلق اهتمامها وشغفها بعالم السينما.

اكتشاف يوسف وهبي لفاتن حمامة

لوحظت موهبة الفنانة الناشئة من قبل يوسف وهبي، الذي طلب منها أداء دور ابنته في فيلم "ملاك الرحمة" (1946). بفضل هذا الفيلم،انطلقت في مجال الميلودراما وكانت حينها تبلغ 15 عامًا فقط. بدأت اهتمام النقاد والمخرجين يتجه نحوها.

مسلسل وجه القمر

في عام 2000، أحدثت ضجة إعلامية بعودتها للعمل الفني بعد غياب طويل في مسلسل "وجه القمر". شاركت في تجسيد شخصية مذيعةكبيرة في التلفزيون، حيث انتقدت العديد من السلبيات في المجتمع المصري. المسلسل أثار انتباه الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان يعبرعن تعاطفها مع الانتفاضة الفلسطينية.





تم رصد تعاطف المذيعة ابتسام البستاني، التي جسدتها فاتن حمامة، مع الأحداث في فلسطين، وكانت التعليقات الحادة حول الانتفاضةوتجار السلاح من بين العناصر التي أثارت الجدل. الضجة الإعلامية زادت حين قامت مؤلفة المسلسل برفع دعوى قضائية، متهمة بطلةالمسلسل بتشويه العمل من خلال التدخل في اختيار النجوم وعمليات المونتاج. ورغم هذه الجدل، فازت فاتن حمامة بجائزة أفضل ممثلة،وكان "وجه القمر" أحسن مسلسل في تلك الفترة.

وفاة فاتن حمامة

توفيت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر. كانت قد تعرضت لأزمة صحيةقبل وفاتها، حيث نُقلت إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها. خرجت بعد تماثلها للشفاء، إلا أنهاتعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاتها. كان هناك تضارب في بيان خبر وفاتها بسبب رغبة أسرتها في عدم الإدلاء بتصريحات حتىتأكيد الخبر من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.