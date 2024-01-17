نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتن حمامة وعمر الشريف قصة حب أسطورية.. أسلم من أجل زواجهما في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، الزواج الأول كان في عام 1947 من المخرج عز الدين ذو الفقار، حيث قاموا بتأسيس شركة إنتاج سينمائيةوأنتجوا فيلم "موعد مع الحياة" (1954)، الذي أطلق عليها لقب "سيدة الشاشة العربية".

انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق في عام 1954، وتزوجت من الفنان عمر الشريف في عام 1955. ظلت فاتن حمامة، منذ ذلك الحينوحتى آخر أعمالها في "وجه القمر" (2000)، صاحبة أعلى أجر بين الفنانات.



لقاء فاتن حمامة وعمر الشريف

قصة لقاء فاتن حمامة بعمر الشريف تعود إلى اعتراضها على مشاركة شكري سرحان في بطولة فيلم "صراع في الوادي"، حيث قدم لهاعمر الشريف الذي كان يدرس معها فيكتوريا بالإسكندرية. وافقت حمامة على الممثل الشاب بعد اعتراضها على اختيار الممثل شكريسرحان.





تطورت العلاقة بينهما أثناء تصوير الفيلم، وكان هذا الوقت تزامنًا مع طلاقها من عز الدين ذو الفقار. على الرغم من شهرتها برفض أداءمشاهد القبل، وافقت حمامة على قبلة في فيلم "صراع في الوادي"، مما أثار دهشة الجميع.



عمر الشريف يشهر إسلامه ليتزوج من فاتن حمامة

بعد الفيلم، أسلم عمر الشريف وتزوج منها، واستمر زواجهما حتى عام 1974.



انفصال فاتن حمامة وعمر الشريف

في إحدى المقابلات الصحفية، أكدت فاتن حمامة أن علاقتها مع عز الدين ذو الفقار تدهورت، حيث اكتشفت أنها كانت علاقة تلميذة مبهورةبحب الفن، انجذبت لاستاذ كبير يكبرها بأعوام عديدة. بينما كانت سعيدة مع عمر الشريف، وكانت تعيش في حلم لا ترغب في نهايته. ومعوجود الشائعات وادعاءها أنها كانت "شديدة الغيرة عليه"، أدى ذلك إلى استحالة استمرار الزواج.





بعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد فقط، تزوجت فاتن حمامة من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب في عام 1975. وظلتتعيش معه في هدوء حتى وفاتها