نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركت مصر احتجاجًا على الأوضاع السياسية.. وعادت بعد وفاة جمال عبدالناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان لفاتن حمامة صوت وطني، وفي إطار العلاقة بين فاتن حمامة والسياسة، غادرت مصر في الفترة من عام 1966 إلى عام 1971 احتجاجًا على الضغوط السياسية التي تعرضت لها، خلال تلك الفترة، قامت بالتنقل بين بيروت ولندن بسبب ما وصفته بـ "ظلم الناس وأخذهم من بيوتهم ظلمًا للسجن في منتصف الليل" وغيرها من الظروف الصعبة، بالإضافة إلى موضوع تحديد الملكية.





تعرضت لمضايقات من المخابرات المصرية وطلبوا منها التعاون، ولكنها امتنعت بناءً على نصيحة صديقها حلمي حليم. هذا الرفض أدى إلىمنعها من السفر والمشاركة في المهرجانات، ولكنها استطاعت ترك مصر بعد تخطيط طويل.





أثناء فترة غيابها، طلب الرئيس جمال عبد الناصر من مشاهير الكتاب والنقاد السينمائيين إقناع فاتن حمامة بالعودة إلى مصر، ووصفهابأنها "ثروة قومية". منحها عبد الناصر وسامًا فخريًا في بداية الستينيات، لكنها لم تعود إلى مصر إلا في عام 1971 بعد وفاته.



عند عودتها، قدمت فيلم "الخيط الرفيع" (1971) وبدأت بتجسيد شخصيات نسائية نقدية تحمل رموزًا ديمقراطية. في فيلم "إمبراطورية ريم" (1972) حصلت على جائزة تقديرية من اتحاد النساء السوفيتي. فيلمها التالي "أريد حلا" (1975) قدم نقدًا لاذعًا لقوانين الزواج الطلاق في مصر. بعد الفيلم، قامت الحكومة المصرية بإلغاء القانون الذي يمنع النساء من تطليق أزواجهن، مما أتاح الخلع.

جوائز حصدتها فاتن حمامة

• حازت على جائزة أحسن ممثلة لسنوات عديدة.

• حصلت على شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999.

• تُكرَّم بجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000.

• فازت بوسام الأرز من لبنان في عامي 1953 و2001.

• تُكرَّم بوسام الكفاءة الفكرية من المغرب.

• حصلت على الجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 2001.

• فازت بميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

• نالت ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد.

• تم تكريمها بميدالية الشرف من قبل إميل لحود.

• حازت على وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري.

• تعمل كعضوة في لجان التحكيم بمهرجانات موسكو والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا.

• نالت شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.





لديها إرث فني ضخم، أكثر من 94 فيلمًا، بدءًا من "يوم سعيد" في 1940 وصولًا إلى "أرض الأحلام" في 1993. عملت مع كبارالمخرجين في مصر وأدت أدوارًا متنوعة. بين أعمالها التلفزيونية، لفتت انتباه الجماهير بأدوارها في مسلسلي "ضمير أبلة حكمت" عام1991 و"وجه القمر" عام 2000، حيث جسدت شخصيتي "حكمت" و"ابتسام البستاني" على التوالي.



وفاة فاتن حمامة

توفيت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر. كانت قد تعرضت لأزمة صحيةقبل وفاتها، حيث نُقلت إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها. خرجت بعد تماثلها للشفاء، إلا أنهاتعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاتها. كان هناك تضارب في بيان خبر وفاتها بسبب رغبة أسرتها في عدم الإدلاء بتصريحات حتىتأكيد الخبر من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.





أعلن وزير الثقافة جابر عصفور الحداد لمدة يومين في كل ما يتصل بقطاع الثقافة والدولة احترامًا لفاتن حمامة. نعت رئاسة الجمهوريةوفاتها، مقدمة تعازيها لأسرتها وذويها وكل محبيها في مصر والوطن العربي.