في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن دلال عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - دلال عبد العزيز محمد وُلِدت في قرية فرغان بمحافظة الشرقية. حازت على درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق وكذلك فيالإعلام من جامعة القاهرة. حصلت أيضًا على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وأكملت دراساتها بدبلوم في العلومالسياسية من جامعة القاهرة.



زواج دلال عبدالعزيز وسمير غانم

في عام 1984، تزوجت دلال عبد العزيز من الفنان سمير غانم. أنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (المعروفة باسم إيمي)، حيث اتجهت كلتاهما لمهنةالتمثيل، وترتبط دلال عبد العزيز بقرابة عائلية بالممثلة ميساء مغربي. في 30 مارس 2014، أصبحت جدة بعد ولادة ابنتها دنيا لابنتهاالصغيرة كايلا.





بدأت دلال عبد العزيز مسيرتها التمثيلية في عام 1977 بأدوار صغيرة، منها دورها في مسلسل "بنت الأيام". تألقت فعليًا على خشبةالمسرح بفضل توجيه الفنان نور الدمرداش، وشاركت في عدة مسلسلات ومسرحيات وأفلام سينمائية، حازت على جوائز عدة كأفضل ممثلةبفضل أدائها المتميز في تلك الأعمال.



كيف بدأت علاقة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

في لقاء سابق على برنامج "صاحبة السعادة"، أكدت الراحلة دلال عبد العزيز أن بداية علاقتها مع الفنان سمير غانم كانت خلال عملهمافي مسرحية "أهلا دكتور"، حيث قام بتوصيلها بعد العمل وبذل جهدًا كبيرًا للفوز بحبها، وكانت تلك اللحظات تُشاع في الوسط الفني كمالو كان هو خطيبها بسبب اهتمامه الكبير قبل الزواج.





دلال عبد العزيز أضافت أنه قبل الزواج، كان سمير غانم يهديها "الفل" في كل مرة يمران ببائع الزهور. ولكن بعد الزواج، عندما قابلواالبائع مرة أخرى وقال له "فل يا أستاذ"، ردّ عليه "سمير" قائلًا: "ما خلاص إتجوزنا"، مما يعكس لحظات فكاهية من حياتهما الزوجية.





في لقاء سابق ببرنامج معكم منى الشاذلي، صرحت دلال عبد العزيز بأنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح. وأشارت إلى أنوالدتها علمتها أهمية مواساة الآخرين في الأوقات الصعبة، وتحرص دائمًا على تقديم واجب العزاء لكل شخص تعلم عنه. وأوصت ابنتيهابتقديم العزاء باستمرار، مع التأكيد على أهمية هذه القيمة. كما أكدت أن الفنان الراحل سمير غانم كان يطلق عليها وعلى صديقتها لقب "عزاء عبد العزيز" و"عزاء الجداوي" بسبب اهتمامهما بحضور المآتم وتقديم واجب العزاء بشكل دائم.



وفاة دلال عبدالعزيز

في 30 أبريل 2021، أُعلنَ عن نقل دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم إلى مستشفيات مختلفة في القاهرة بسبب إصابتهمابفيروس كورونا. في 20 مايو 2021، توفي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا جراء تداعيات الإصابة بالفيروس. بعد ثلاثة أشهر من وفاته،توفيت دلال عبد العزيز في 7 أغسطس 2021 بسبب تليّف الرئة، وكانت قد نُقلت إلى مستشفى حكومي في أكتوبر قبل وفاتها بأسبوعين.



