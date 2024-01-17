في ذكرى وفاتها.. تعرف على الفنان الذي اكتشف فاتن حمامة



القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت فاتن حمامة اهتمامها بعالم السينما في سن مبكرة عندما كانت في السادسة من عمرها، أخذها والدها لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض، حيث كانت الممثلة آسيا داغر تلعب دور البطولة. عندما بدأ الجميع بالتصفيق لآسيا داغر، قالت فاتن لوالدها إنها تشعر بأن الجميع يصفقون لها. منذ ذلك اليوم، انطلق اهتمامها وشغفها بعالم السينما.



فاتن حمامة أجمل طفلة في مصر

عندما فازت بلقب أجمل طفلة في مصر، قرر والدها إرسال صورتها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لتمثيل دور في فيلم "يوم سعيد" (1940) مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. بموهبتها المتألقة، أقنع المخرج محمد كريم والدها بتوقيع عقد لتأكيد مشاركتها في أعماله السينمائية المستقبلية.





بعد 4 سنوات، دعاها المخرج نفسه للتمثيل مرة أخرى أمام محمد عبد الوهاب في فيلم "رصاصة في القلب" (1944). ومع فيلمها الثالث "دنيا" (1946)، نجحت في ترسيخ وجودها في السينما المصرية. دفع دعم العائلة وتشجيعها لها إلى الانتقال إلى القاهرة، حيث انضمت إلى المعهد العالي للتمثيل في عام 1946.





لوحظت موهبة الفنانة الناشئة من قبل يوسف وهبي، الذي طلب منها أداء دور ابنته في فيلم "ملاك الرحمة" (1946). بفضل هذا الفيلم، انطلقت في مجال الميلودراما وكانت حينها تبلغ 15 عامًا فقط. بدأت اهتمام النقاد والمخرجين يتجه نحوها.





شاركت مرة أخرى في التمثيل مع يوسف وهبي في فيلم "كرسي الاعتراف" (1949). في نفس العام، قادت دور البطولة في الفيلمين "اليتيمتين" للمخرج حسن الإمام و"ست البيت" (1949)، حققت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا على صعيد شباك التذاكر.

وفاة فاتن حمامة

توفيت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر. كانت قد تعرضت لأزمة صحيةقبل وفاتها، حيث نُقلت إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها. خرجت بعد تماثلها للشفاء، إلا أنهاتعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاتها. كان هناك تضارب في بيان خبر وفاتها بسبب رغبة أسرتها في عدم الإدلاء بتصريحات حتىتأكيد الخبر من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.





أعلن وزير الثقافة جابر عصفور الحداد لمدة يومين في كل ما يتصل بقطاع الثقافة والدولة احترامًا لفاتن حمامة. نعت رئاسة الجمهوريةوفاتها، مقدمة تعازيها لأسرتها وذويها وكل محبيها في مصر والوطن العربي.