بسبب تراجع إيراداته.. فيلم الإسكندراني يتصدر مؤشر البحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم فيلم الإسكندراني مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تراجع إيراداته في قائمة شباك التذاكر لدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الإسكندراني



وحقق فيلم الإسكندراني إيرادات بلغت مساء أمس 523 مليون و538 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني، وبلغ إجمالي إيرادات أسبوعين عرض 13 مليون و664 ألف و285 جنيه.

قصة فيلم الإسكندراني

وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.

أبطال فيلم الإسكندراني

يشارك في بطولة فيلم الإسكندراني مجموعة من الفنانين منهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، رحاب الجمل، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأعلن أحمد العوضي انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب قائلًا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير.. كما أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالهما وقالت: تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير.

مسلسل حق عرب

جدير بالذكر إنه يستأنف أحمد العوضي تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل حق عرب الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل،مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي حول رجل يتعرض لمغامرات عديدة، ويحاول أن يخرج منها، كما تنشأ قصة عاطفية لديه خلال هذه الأحداث. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم: أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.