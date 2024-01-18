نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره مؤشر البحث جوجل.. أشهر إيفيهات أحمد العوضي في الإسكندراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم فيلم الإسكندراني مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تراجع إيراداته في قائمة شباك التذاكر لدور العرض السينمائي.



أشهر إفيهات أحمد العوضي في الإسكندراني

يجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني نجل علي الإسكندراني، الذي يقرر سرقة خزينة والده ليقوم بشراء بضاعة مهربة، بحثًا عن مكسب سريع، لكنه يتعرض للنصب، ويقرر السفر للعمل مع المافيا في إيطاليا، وبعد 10 سنوات يعود للإسكندرية حتى ينتقم من والده الذي صفعه أمام الجميع وطرده، ولينتقم من يونس الذي فرق بينه وبين حبيبته قمر، وتزوجها وأنجب منها، ومن أشهر أقاويله في الفيلم، أنا ههينك، إحنا بتوع كله والاه يا والاه، يطلع من ضهر العقل شيطان، اللي خته غصب هترجعه برضاك، هتعمل عليها راجل هعمل عليك راجل، مش كل الحق فلوس».





إيرادات فيلم الإسكندراني



وحقق فيلم الإسكندراني إيرادات بلغت مساء أمس 523 مليون و538 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني، وبلغ إجمالي إيرادات أسبوعين عرض 13 مليون و664 ألف و285 جنيه.

قصة فيلم الإسكندراني

وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.

أبطال فيلم الإسكندراني

يشارك في بطولة فيلم الإسكندراني مجموعة من الفنانين منهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، رحاب الجمل، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأعلن أحمد العوضي انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب قائلًا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير.. كما أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالهما وقالت: تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير.