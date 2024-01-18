مي فاروق وريهام عبد الحكيم ضيوف أنغام بهذا الموعد



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها من خلال استضافتها ببرنامج أنغام، والذي تقدمه المطربة أنغام على شاشة دي ام سي، حيث شاركت "مي" جمهورها ببرومو الحلقة برفقة صديقتها الفنانة ريهام عبد الحكيم من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفقت بتعليق قالت فيه:" انتظرونا يوم الجمعة مع صديقتي العزيزة ريهام عبد الحكيم خلال برنامج أنغام مع النجمة أنغام على قناة DmcTv الساعة ١١مساء".



تعليقات الجمهور على منشور مي فاروق

وفورا من مشاركة المنشورنال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منورة الدنيا كلها يا قمر، منتظرينك، بالتوفيق والنجاح الدائم، فيما علق الفنان محمد العمروسي دايما بالنجاح والتوفيق إن شاء الله يا حبيبتي ".



آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي فاروق أغنية ليه والأغنية من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وجاءت كلمات أغنية "ليه" كالآتي:

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه

دايمًا نحوا ليالي دايمًا ليه

ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه.

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه

والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه

كان مالي وبعمل كده ليه ليه

هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه