صعبان عليا.. أغنية جديدة لمحمود الليثي والأمير عبد الله ينتهيان من تسجيلها استعدادا لطرحها

القاهرة - محمد ابراهيم - اكتملت عملية تسجيل أغنية جديدة بعنوان "صعبان عليا" للفنانين محمود الليثي والأمير عبد الله، ضمن إطار فيلم "حمص وحلاوة".

أغنية صعبان عليا

أغنية "صعبان عليا" من كلمات مصطفى الشاعر، وألحان محمد عبد السلام، بالإضافة إلى التوزيع الفني الذي قام به باسم منير زيزو.

أحداث فيلم حمص وحلاوة

وتدور أحداث فيلم حمص وحلاوة في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، عندما يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد.

أبطال فيلم حمص وحلاوة

فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميديرومانسى.

أغنية أخوك يشرف بلد

وفي نفس السياق طرح المطرب محمود الليثي أغنية مؤخرا بعنوان "أخوك يشرف بلد" لفيلم "حمص وحلاوة" بتعاون مع المطرب عمر كمال، ومن المقرر طرح الفيلم في جميع السينمات قريبا.

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.

أغنية سطلانة

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسنالخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو

ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.