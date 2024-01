في هذا الموعد.. سعد رمضان يستقبل جمهوره بعيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج النجم اللبناني سعد رمضان عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في Essen germany الموافق يوم 17 فبراير بمناسبة عيد الحب.

ومن المفترض أن يفاجئ سعد جمهوره من خلال تقديمه باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة والتي ينتظرها جمهوره بفارغ الصبر، حيث شارك "سعد" جمهوره بالبوستر الرسمي للحفل برفقة نادر العتات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:" Let is spread love on valentines saadr amadan join us in Essen germany".

تعليقات الجمهور على منشور سعد رمضان

وفورا من مشاركة البوستر نال البوستر على إعجاب الكثير من محبين سعد رمضان، وكانت من بين أبرز التعليقات يلا ولع الدنيا، ناطرينك، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

مفاجأة سعد رمضان لجمهوره

وكشف سعد رمضان، أنه يحضر لإطلاق عمل جديد من إنتاج المولى، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، بعد أن تعاونوا سويًا في أغنية "نسيتك والله".



آخر أعمال سعد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد رمضان، أغنية " الحب الأسطوري"، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والاغنية من كلمات علي المولي، وألحان صلاح الكردي.

وتقول الأغنية:

"ما بدي تحبيني عادي

بدي تحبيني زيادة

بدي لما غيب تموتي

تموتي من الزعل

بدي معي تتسلي حتى بالملل