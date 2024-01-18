طليقة شريف منير تعلن عن تعرضها لحادث سير مروع.. وهذا ما قالته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة المعتزلة لورا عماد وطليقة الفنان شريف منير، عن تعرضها لحادث سير مروع، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لورا تتعرض لحادث سير

ونشرت لورا عماد، مقطع فيديو لسيارتها، علي صفحتها الشخصية وعلقت عليه قائلا: "عمري ما عملت حادثة في حياتي ،و طول عمري بقول ان الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق، وان اللي ربنا كتبهولك حتشوفه، وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجه غير انك تدعي لنفسك وللي حواليك ان ربنا يحفظنا ويلطف بينا".

وأضافت: أما اهم اكتشاف اكتشفته آن الزحمة أمن بكتير من الشوارع الفاضيه السريعه الجازبه لمحبي السرعة ….اما الحاجه التانيه اللي عارفاها من زمان، ان اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس أتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم".

واستكملت حديثها قائلة: "بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد واني طلعت منها علي خير ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ اولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهتره وان محدش مات حتي لو كان هو إللي غلطان لإني مش عارفه كنت حبقي عامله ايه لو كان حد مات حتي وإن كان هو الغلطان، ارجوكم ارحموا أهاليكم ومتموتهمش وهما عايشين".

واتخذت لوراقرارًا بالانسحاب من عالم التمثيل بعد زواجها من شريف منير، حيث أظهرت موهبتها في عدة أعمال بارزة، منها فيلم "البطل" وفيلم "سوق المتعة".

إنفضال لورا عن شريف منير

ويذكر أن أعلن شريف منير انفصاله عن لورا في 25 سبتمبر الماضي عبر منشور على حسابه في Instagram، حيث أكد في كلماته: "تمت إتمام عملية الطلاق بيني وبين السيدة لورا، وأتمنى لها كل التوفيق في المستقبل".