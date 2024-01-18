غادة عبد الرازق تعلن التحضير لمسلسل "حدث بالفعل 2"

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاجأت النجمة غادة عبد الرازق جمهورها عن وجود جزء ثاني مسلسل "حدث بالفعل".

وقالت غادة خلال تصريحات إذاعية: "القنوات والمنتجين اللي عرضوا المسلسل قالوا إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة عبد الرازق بس على 5 حلقات وهتبقى أقوى من الأول".

غادة عبد الرازق تكشف عن سر حكاية تحت الحزام

وأضافت: "حكاية تحت الحزام حقيقية، وجبناها من ملفات دكتور نفسي، وبطلتها لسه عايشة إلى الآن".

وتابعت: "بطلتها عايشة مع ابنها وحفيدتها ومحدش عرف اللي هي عملته، وهي مش في مصر".

تفاصيل حكاية تحت الحزام

وحكاية تحت الحزام جزء من حكايات منفصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاه من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.



قصة وأحداث حكاية تحت الحزام

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، والتي تجسد شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.



غادة عبد الرازق تدخل في منافسة قوية في صيد العقارب 2024

تبرز الفنانة غادة عبد الرازق طاقتها من أجل الظهور بشكل أقوى خلال إصدار أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "صيد العقارب"،والتي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.

