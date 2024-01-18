عاصي الحلاني يروج لحفل صلاح الشرنوبي بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان عاصي الحلاني لحفل صلاح الشرنوبي غدا من خلال صورة له من البروفات عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب عاصي الحلاني:' أحلى يوم مع أغلى الناس تنقل على الهواء مباشرةً قناة "مزيكا"، حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى في الرياض في الساعة التاسعة مساء غدا، الذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى.

يقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى.

يشارك بالغناء في الحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أصالة، راغب علامة، نانسى عجرم، وائل جسار، أسماء المنور، عاصى الحلانى، تحت قيادة المايسترو تامر فيضى.

عاصي الحلاني

وفي سياق آخر، طرح النجم عاصي الحلاني مؤخرًا أغنيته الجديدة "ملهوف عليك"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والكليب من كلمات الشاعرة الغنائية عبير أبو إسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا وعماد جبر، بالإضافة إلى مهندس الصوت محمد مقهور.

كلمات الأغنية

ملهوف علَيك يعني معقولة هيك.. إنتَ وحدّي عم بشتاق لك بغلي غلي.. معناها شو لو عني تغيب ولو.. بحس الروح اللي جوّة ضلوعي منّها إلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.. نعمة ع الحِل عندي أغلى من الكل.. الدّنيا حدّك حلوة زيادة وعمري حَلّيت.. بجرّب إنساك أو كفّي عمري بلاك.. كل شي فيّي عم يشتاق لك قبل ما فلّيت.. ها الدنيا وجودك إنت يا اللي محليها.. ما بدي عيش بدنيا إنت مش فيها.. إيدك يا روحي كل جروحي بتشفيها.. وكل الوجع بقربك كيف بحسه حِلي.