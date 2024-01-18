ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حلقة اليوم من مسلسل "حالة خاصة"، يُطلب من ياسر، الذي يقوم بدوره أحمد طارق، الزواج من هاجر السراج، التي تؤدي دورها غادة عادل، زوجة أمانى النجار. وتثير سؤالًا مهمًا حول موافقة أمانى على هذا الزواج، حيث يُطرح تساؤل ملحّ عن مصير العلاقة.

وفي سياق متصل، يقدم خالد، الذي يجسد دوره أحمد الأزعر، طلبًا للزواج أيضًا من رام الله، وتنذر بمغادرتها إذا لم تجد شريك حياتها المصري في غضون 3 أيام، مما يضيف توترًا إلى الأحداث.

تتخذ أمانى النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل، قرارًا مهمًا بأخذ إجازة للتفرغ لابنها علي، في حين تُعلِن للمتدربين عن تعيين نديم بديلًا لها في العمل.

وتقوم بفحص الانضباط في المكتب عن بُعد عبر تركيب كاميرات لمتابعة الفريق، وتكتشف أن نديم وندى هما اللذان امتثلا للتعليمات.

وتنتهي الحلقة بمفاجأة مثيرة، حيث يقرر نديم الزواج من رام الله، مما يترك الجمهور في حالة من الترقب للأحداث القادمة.

يُعرض مسلسل "حالة خاصة" بواقع حلقتين في الأسبوع، ويشهد مشاركة نخبة من النجوم بقيادة طه دسوقى وغادة عادل، ويتكون من 10 حلقات، محققًا نجاحًا ملحوظًا في عرضه على watch it.

قصة العمل

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع فيحب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.